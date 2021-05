Kijkcijferrecord voor finale songfestival: 5,4 miljoen kijkers zien Italië winnen

Flink wat kijkers zaten gisteravond tot laat voor de buis gekluisterd om te zien welk land er met de winst vandoor zou gaan. Het werd de Italiaanse rockband Måneskin, die zelf nog nauwelijks kan geloven dat de winst naar hen is gegaan. ,,Dat wij hebben gewonnen met dit soort muziek is bizar’’, zei zanger Damiano. ,,Dat geeft ook aan dat dit geen cheesy festival is, zoals mensen vaak zeggen.”



De Nederlandse inzending, Jeangu Macrooy, werd 23ste. Hij kreeg voor Birth of a new age van de vakjury een schamele elf punten, het Europese publiek negeerde Macrooy volledig. Een unicum in de historie van het Songfestival, want vier acts kregen van de kijker geen punten. Naast Nederland was er ook niks voor Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje.



Met ruim 5,4 miljoen kijkers voor de grande finale van het muziekspektakel, is een record verbroken. Het eerdere record staat op naam van de finale van 2014, waarin Ilse en Waylon als The Common Linnets meededen. Toen stemden er 5,1 miljoen kijkers op de finale van het songfestival af. In 2019, toen Duncan Laurence ervoor zorgde dat Nederland won, keken 4,4 miljoen belangstellenden naar de show.



Sinds dat Nederland vanaf 2013 weer de finale met regelmaat weet te halen, neemt de belangstelling in Nederland ook steeds meer toe. Een overzichtje van de best bekeken finales sinds 2013.