Nieuwe bokaal voor winnaars Songfestival nadat oude trofee voor strijd in Oekraïne werd geveild

Kijkcijfer­re­cord voor finale songfesti­val: 5,4 miljoen kijkers zien Italië winnen

Maar liefst 5,4 miljoen mensen hebben gisteravond gezien hoe in Ahoy de Italiaanse band Måneskin de derde Italiaanse zege in de geschiedenis van het liedjesfestijn behaalde. Het is daarmee de best bekeken finale sinds 2014. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

23 mei