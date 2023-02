Opvallende Finse songfestival-act met vastgebonden dansers en polonaise scoort bij de bookmakers

Käärijä, de artiestennaam van Jere Pöyhönen, was de overtuigende winnaar bij de Finse selectie voor het Eurovisie Songfestival. Dat deed hij met een gigantische voorsprong bij de televoting, en ook bij de vakjury won hij overtuigend. Zijn act sprong dan ook in het oog. Met een leren broek, ontbloot bovenlichaam en zijn armen enkel bekleed met fluorescerend groen betrad hij het podium. Dansers waren er ook; die zaten vastgebonden aan roze linten, waarmee hij hun bewegingen controleerde.



Het lied zelf is ook niet in een hokje te plaatsen. Käärijä begint met een rap, terwijl hij indringend de camera inkijkt. Het refrein is opzwepend, evenals het moment waarop de dansers voor het eerst in actie komen. Na bijna twee minuten verandert de melodie plots in een vrolijk deuntje en gaat de zanger zelf ook meedansen, om uiteindelijk als een soort ruiter te belanden achterop het rijtje dansers dat knielend op de grond zit. Even later is er zelfs nog tijd voor een kleine polonaise.



De tekst sluit wel aan bij de opvallende act. Die gaat over iemand die een zware week heeft gehad en nu alleen nog maar zin heeft in het nachtleven en piña colada's. ,,Doordeweeks ben ik niet deze jongen, maar vandaag ben ik dat wel’’, is de boodschap van Pöyhönen.