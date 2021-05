Songfestival: geef jouw top 3 door en win een Sonos Beam

Vandaag is het dan eindelijk zover: de grote finale van het Eurovisie Songfestival. Wie vind jij dat er moet winnen? Ga jij mee in de voorspellingen van de bookmakers? Laat het weten via onze songfestivalpoll en maak kans op een Sonos Beam ter waarde van 449 euro.

De poll waar je kan stemmen op jouw top 3 voor de eindzege van het Rotterdamse zangfestijn vind je onderaan deze pagina. Maar wat zijn volgens de bookmakers nou eigenlijk de grote publieksfavorieten?

1. Italië

Zanger Damiano David is met zijn strak naar achteren gekamde haren, uitgesproken make-up en oorbellen een opvallende verschijning op het songfestival. Met het nummer Zitti E Buoni weet hij samen met zijn rockband iedereen omver te blazen. Zijn boodschap is kraakhelder: jezelf zijn is het grootste succes dat je kunt behalen. Een boodschap die ook bij de bookmakers is aangekomen; zij denken dat Damiano de grootste kans maakt om het Eurovisie Songfestival te winnen.

2. Frankrijk

Een andere act die hoge ogen gooit is Barbara Pravi met het indrukwekkende Voilà. De zangeres heeft menig fan van het songfestival met het nummer diep in het hart weten te raken. Momenteel staat Barbara dan ook op een tweede plaats bij de bookmakers.

3. Malta

Wekenlang was Malta de gedoodverfde winnaar van het songfestival. Met het opzwepende Je Me Casse weet zangeres Destiny heel Europa aan het dansen te krijgen. Toch staat de 18-jarige zangeres in de peilingen niet langer op één: Frankrijk en Italië maken volgens de bookmakers, na het zien van de repetities, namelijk nóg meer kans op de eindzege.

4. Oekraïne

Een andere gegadigde voor de winst is volgens de bookmakers Oekraïne met Go_A - Shum. Vorige week brak er nog paniek uit toen leadzangeres Kateryna Pavlenko in quarantaine moest en daardoor de tweede repetitie moest afzeggen. Kateryna voelt zich echter inmiddels weer topfit en is vastbesloten om er met de titel vandoor te gaan.

5. IJsland

Hoewel een lid van de IJslandse groep Daði og Gagnamagnið te kampen had met corona en daardoor niet live kon optreden tijdens de halve finale (en ook vanavond niet), maken ze volgens de bookmakers toch een goede kans om te worden bekroond tot de grote winnaar van Eurovisie Songfestival. De heerlijke, opzettelijk stuntelige choreografie bij het nummer Think About Things zou er zomaar eens voor kunnen zorgen dat de overwinning dit jaar naar IJsland gaat.

23. Nederland

De bookmakers hebben hoge verwachtingen van Italië, Frankrijk, Malta, Oekraïne en IJsland. De kansen van de Nederlandse inzending Jeangu Macrooy met Birth Of A New Age schatten ze echter minder hoog in; Jeangu moet volgens hen genoegen nemen met plek 23.

We willen graag van jou je top 3 voor de eindklassering van het Eurovisie Songfestival weten.

