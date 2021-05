T-Mobile onderzoekt niet meegetelde stemmen bij songfestival: ‘Geen storing’

Honderden mensen kregen zaterdag een melding dat hun stem niet was meegeteld omdat deze te laat binnen was, terwijl zij wel op tijd hadden gestemd. Volgens de European Broadcasting Union (EBU), de koepel die het songfestival organiseert, lag het probleem bij de Nederlandse tak van T-Mobile.

Van een storing was echter geen sprake, zegt de woordvoerder. ,,We hebben er nog geen zicht op wat er aan de hand was en zijn onderzoek aan het doen naar waar dan wel het probleem lag.”