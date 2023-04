Terugkeer Nationaal Songfestival ‘zeker niet uitgesloten’

Het is niet ondenkbaar dat het Nationaal Songfestival op termijn terugkeert in Nederland. De verantwoordelijke omroep AvroTros voert daar regelmatig gesprekken over, zegt Eric van Stade, algemeen directeur en lid van de songfestivalselectiecommissie.

Eigenlijk is er ieder jaar discussie, stelt Van Stade in gesprek met persbureau ANP. ,,We proberen natuurlijk te kijken of we het nog steeds goed doen en of we daar niet af en toe verandering in moeten brengen. We hebben het er regelmatig over maar tot nu toe leek het ons verstandiger dat we doorgaan op de weg die we nu zijn ingeslagen.”

Het Nationaal Songfestival werd in 2012 voor het laatst georganiseerd. Toen koos jury en publiek voor Joan Franka om Nederland te vertegenwoordigen in Azerbeidzjan. Een jaar later bood Anouk zich vrijwillig aan en sindsdien wordt de Nederlandse inzending steeds intern achter gesloten deuren gekozen. Met succes, want in de jaren daarna haalde alleen Trijntje Oosterhuis de finale niet.

Sinds de invoering van de halve finales in 2004 miste Nederland juist wel vaak de finale met een inzending die mede door het publiek werd gekozen. Glennis Grace (2005), Treble (2006), Edsilia Rombley (2007), De Toppers (2009), Sieneke (2010), 3JS (2011) en Joan Franka gingen allen vroegtijdig naar huis.

Vader Abraham

Ook na het komende songfestival zal de discussie weer terugkeren of de Nederlandse inzending niet in het openbaar zou moeten worden gekozen, verwacht Van Stade, zeker nu er veel kritiek is op Mia Nicolai en Dion Cooper die over een paar weken de Nederlandse vlag dragen in Liverpool. ,,En dan gaan we die discussie weer heel serieus met de betrokkenen voeren”, stelt Van Stade. Volgens de omroepdirecteur moet er dan een vorm worden gezocht die werkt. ,,We hebben natuurlijk allemaal het nationale songfestival gezien waarin Vader Abraham een onmogelijke keuze moest maken. Dat willen we voorkomen.”

In 2010 zorgde Vader Abraham voor een iconisch tv-moment toen hij als componist de doorslaggevende keuze moest maken tussen Sieneke en meidengroep Loekz. Schijnbaar willekeurig koos hij na minuten twijfelen uiteindelijk voor Sieneke.

Nederland is niet het enige land dat zijn inzending intern kiest. Onder meer Armenië en het Verenigd Koninkrijk kiezen ook intern. Andere landen hebben wel grote voorrondes die op tv worden uitgezonden. Een vaak genoemd voorbeeld is Melodifestivalen in Zweden dat vanuit een grote arena jaarlijks miljoenen kijkers in eigen land trekt. Zover is het in Nederland nog niet. ,,Hoe groot de kans is op een terugkeer? Ik weet het niet. Maar het is niet nul. Zeker niet”, besluit Van Stade.

Duncan Laurence treedt op tijdens finale in Liverpool Duncan Laurence geeft in mei acte de présence tijdens de grote finale van het Eurovisie Songfestival in Liverpool. De BBC onthult maandag dat Laurence samen met vijf andere ‘iconische Eurovisie-acts’ een gezamenlijk optreden verzorgt in de pauze voor de puntentelling.

Onder de naam The Liverpool Songbook brengt Laurence samen met Mahmood uit Italië, Netta uit Israël, Daði Freyr uit IJsland, Cornelia Jakobs uit Zweden en Sonia uit Liverpool een ode aan de Britse stad die veel voor de muziek heeft betekend.

Naast voornoemde oud-deelnemers is ook de winnaar van vorig jaar, Kalush Orchestra uit Oekraïne, van de partij. ,,We hebben ernaar uitgekeken om in Liverpool op te treden sinds de stad vorig jaar als gastheer werd aangekondigd”, zegt de act in een reactie. ,,Hoewel we het jammer vinden dat we het Eurovisie Songfestival niet terug naar ons thuisland konden halen, zijn we het Verenigd Koninkrijk erg dankbaar voor het organiseren.”

De grote finale van Eurovisie 2023 vindt plaats op zaterdag 13 mei. Namens Nederland treedt het duo Mia Nicolai en Dion Cooper aan in de eerste halve finale op dinsdag 9 mei.

