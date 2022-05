Tweede halve finale Eurovisie Songfestival goed voor 1,6 miljoen kijkers

Kijkers vinden bijdrage Eefje de Visser aan opening songfesti­val te kort

Op Twitter is teleurgesteld gereageerd op het feit dat het aandeel van Eefje de Visser in de openingsact van het Eurovisie Songfestival zo klein was. De zangeres was al na ruim een minuut klaar met zingen. Dat had volgens veel kijkers best langer mogen duren.

21 mei