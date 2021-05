Van frituur naar songfestival: Rotterdamse Emmie vervangt zieke zangeres van deelnemer Oekraïne

,,Het was wel even schakelen ja”, vertelt Emmie in de Officiële Songfestival Podcast. Ze had juist aangegeven vanwege werk niet beschikbaar te zijn als invaller. Maar ja, dan komt toch dat telefoontje. ,,Mijn begeleider belde dat de zangeres ziek was en of ik nog tijd had, omdat ik de enige was die de act kende. Anders moest iemand anders het lied helemaal fonetisch gaan leren in een paar uur tijd.”



Een praktisch onmogelijke taak. De studente heeft zelf wel een maand nodig gehad het nummer goed onder de knie te krijgen, toen er nog geen deelnemers in Nederland waren en er vast met stand-ins werd geoefend. ,,En om het op dat tempo te kunnen doen. Ik heb vooral heel goed naar de uitspraak van zangeres Kateryna geluisterd. Ze hadden me vooraf de fonetische tekst gestuurd, dus ik kon meelezen en luisteren, dat scheelt een hoop.”

Toestemming

Emmie krijgt gelukkig toestemming van haar baas en vertrekt letterlijk vanachter de frituur richting Ahoy. ,,Maar ik had mijn toegangspas niet bij me, die had ik bij mijn ouders laten liggen waar ik de dag ervoor was. Ik dacht: die heb ik toch niet nodig, want wie wordt er nu opeens ziek, met al dat testen..?”

Haar vader snelt in vliegende vaart naar Ahoy met toegangspas en outfit. Vervolgens staat Emmie op het immense podium van Europa’s grootste liedjesfestijn. De Rotterdamse moet zichzelf even knijpen als ze eenmaal binnen is. ,,Ik had niet gedacht dat het zo groot zou zijn”, zegt ze. ,,Ze hadden me bijvoorbeeld verteld dat de LED screen wel 50 meter breed was, maar dat was een beetje abstract allemaal. Ik wist niet dat het zo gaaf zou zijn. Ik heb even goed rondgekeken, want dit gebeurt maar één keer in je leven.”

Lyrische reacties uit Oekraïne

Emmie dacht dat ze mee zou zingen met de opnameband, maar tot haar verrassing hoorde ze haar eigen stem terug. ,,Ik kreeg heel positieve reacties van de band. Ze waren heel tevreden”, aldus Emmie. De beelden van de repetitie staan op het officiële YouTube-kanaal van het Eurovisie Songfestival (zie hieronder). Songfestivalfans uit Oekraïne reageren lyrisch op het optreden en zijn vooral onder de indruk van haar goede uitspraak. Ook zangeres Kateryna gaf haar nadien complimenten voor haar optreden. De 32-jarige zangeres bleek overigens niet positief en is inmiddels uit quarantaine.

Het Instagram-account van Emmie is ondertussen ontploft en ook daar stromen de reacties binnen. ,, De meest bijzondere? Of ik volgend jaar voor Nederland zou meedoen. Dat zou ik best leuk vinden natuurlijk”, lacht ze. ,,Ze mogen me bellen.”

