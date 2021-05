Verwarring bij kijkers: ogen Glennis Grace ineens compleet andere kleur

Wil­lem-Alexan­der en Máxima prijzen gaststad songfesti­val: ‘Eén winnaar staat al vast: Rotterdam’

18 mei Het eerste grote compliment voor Rotterdam als festivalstad is al binnen, en niet van de eerste de beste. Want koning Willem-Alexander en koningin Máxima laten in een tweet weten onder de indruk te zijn van de inspanningen die in de Maasstad worden verricht met het Eurovisie Songfestival. ,,Er is geweldig werk verzet door iedereen die bij de organisatie betrokken is. Eén winnaar staat al vast: Rotterdam’’, zo wordt vanuit het koningshuis gemeld.