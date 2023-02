Vier mensen aangehouden na verstoren optreden Loreen bij Zweedse voorrondes Songfestival

Enkele minuten later kon Loreen haar optreden weer hervatten. De zangeres die in 2012 het Eurovisie Songfestival met Euphoria won, trok zich weinig aan van het incident. Haar tweede optreden ging foutloos en ze won haar voorronde waardoor ze zich probleemloos plaatste voor de grote finale op 11 maart. Daar wordt duidelijk of Loreen in Liverpool Zweden mag vertegenwoordigen op het liedjesfestijn.



,,Ik had niet door wat er gebeurde", vertelde Loreen na afloop. ,,Ik ben gewoon doorgegaan. Ik dacht er niet te veel over na en ik zat in een flow.” De vier mensen die het podium betraden zijn aangehouden en overgedragen aan de politie. Organisator Anders Wistbacka heeft complimenten voor Loreen: ,,Zij deed precies wat een artiest moet doen. Ze is doorgegaan tot het moment dat wij moesten ingrijpen.”