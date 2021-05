Zo deden de broekies van Måneskin in 2017 auditie bij X Factor

Spoorboekje De kandidaten van vanavond op de weegschaal: van afgrijse­lijk tot onvergete­lijk

22 mei Vanavond is het zover: Jeangu Macrooy komt eindelijk in actie in de finale van het Eurovisie Songfestival. Op wie moet je letten? En bij wie kun je rustig even naar de koelkast lopen? Zie het hieronder in ons Eurovisie finalespoorboekje.