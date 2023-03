1-0 voor Tadej Pogacar tegen Jonas Vingegaard: ‘Het blijven jonge veulens die weer lekker de wei in gaan’

FC Groningen stuurt brief naar de KNVB na rode kaart die Joey Kooij gaf tegen Feyenoord: ‘We zijn verbolgen’

FC Groningen heeft in een brief haar ongenoegen geuit over het wegsturen van Isak Määttä tijdens de uitwedstrijd tegen Feyenoord. De Noorse verdediger kreeg van scheidsrechter Joey Kooij zijn tweede gele kaart omdat hij de bal tegen de voor hem op de grond gevallen Alireza Jahanbakhsh aan had geschoten. Kooij beoordeelde het als ‘onsportief gedrag’, maar de Groningers kunnen zich daar niet in vinden.