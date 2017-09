1.100 Lazio-fans naar Arnhem voor clash met Vitesse

,,We gaan er wel vanuit dat er 1.100 supporters uit Rome de wedstrijd zullen bezoeken’’, zegt een woordvoerder van de club.

Vitesse begint maandag met de voorverkoop van de 1.700 kaarten voor de uitwedstrijd tegen OGC Nice. Seizoenkaarthouders die twee keer of vaker een uitwedstrijd hebben bezocht krijgen voorrang. De voorverkoop voor de 947 kaarten van de uitwedstrijd tegen Zulte Waregem en de 5.300 kaarten in Rome begint later.

Net als tegen Lazio Roma verwacht Vitesse 1.100 Belgen voor de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem. ,,De Belgen spelen ook niet elk jaar in Europa en Arnhem is prima te bereizen. Bovendien is het herfstvakantie en spelen de Belgen graag tegen een Nederlandse ploeg’’, zegt een woordvoerder.