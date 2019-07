15-jarig megatalent stunt tegen idool Venus Williams

Allerlei clichés kunnen de revue passeren. ‘Een droom die uitkomt of te mooi om waar te zijn’. Maar Gauff flikte een kunstje op Wimbledon: de 15-jarige Amerikaanse is de jongste winnares in de eerste ronde op het grastoernooi sinds haar gestopte landgenote Jennifer Capriati, die het deed in 1991.

Verrassend ook, is dat Gauff 24 jaar jonger is dan Venus Williams, haar grote voorbeeld. De tiener kreeg een wildcard en had al drie wedstrijden in de benen toen ze tegenover haar idool stond. ,,Venus en Serena deden me realiseren wat mogelijk was. Er waren nooit veel gekleurde spelers in de tennissport, zeker niet in Noord-Amerika”, zei Gauff voorafgaand aan het toernooi.