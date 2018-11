16-jarige Milan meldt zich ziek voor debuut, scoort winnende goal ... en wordt dan ontslagen

Alleen moet Milan die zondagmiddag vakken vullen bij de Albert Heijn. Met het trainingszweet nog op zijn voorhoofd zegt hij: ,,Als je onverhoopt niet kan, moet je zelf een vervanger regelen. Meestal lukt dat als je het in de AH-appgroep gooit. Daar zitten zo’n vijftig medewerkers in.”



Milan vindt echter geen vervanger. Zondagochtend zit er niks anders op. Hij pakt zijn telefoon. Niet om Rheden-trainer Wilco Klop te vertellen dat hij niet komt. Milan belt zijn ‘chef’ bij de Albert Heijn. ,,Ik zei dat ik me niet lekker voelde.”



Moeder Annette wist niet van de ziekmelding: ,,Ik dacht dat hij een vervanger had gevonden.” Milan: ,,Ik hoopte dat het in de doofpot zou belanden en concentreerde me op mijn debuut.”



Bult vol

Vanaf de bank ziet Milan dat er veel publiek is. ,,De hele bult stond vol vrienden en familie.” Als trainer Klop hem in de vijftigste minuut laat warmlopen, weet hij: ik ga spelen.



Annette: ,,In de rust sprong ik in de auto en heb ik snel mijn ouders opgehaald, want ik vermoedde dat Milan ging invallen. Mijn vader, die zelf lang bij Rheden heeft gevoetbald en trouwe supporter is van zijn kleinzoon, is momenteel minder te been. Ik wilde dat hij bij Milans debuut zou zijn.”