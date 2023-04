200 jaar na onafhankelijkheid België aast Brussel op WK wielrennen

Voetbalpod­cast | ‘Als Arne Slot en Dennis Te Kloese ooit vertrekken blijft Feyenoord een probleem houden’

Ajax heeft een directeur voetbalzaken binnen, maar wie wordt nu de trainer komend seizoen? John Heitinga wil en Peter Bosz solliciteert openlijk. Verder bespreekt Etienne Verhoeff met Mikos Gouka in deze AD Voetbalpodcast hoe Feyenoord AS Roma kan verslaan en of Sydney van Hooijdonk materiaal is voor een topclub is.