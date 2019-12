21-jarige Tsitsipas vol ambitie voor 2020: ‘Ik zie verschuivingen in dit tennistijdperk’

WK voor clubs Kewell waarschuwt Liverpool: ‘Ze hebben Van Dijk dan echt nodig’

13:30 Liverpool kan niet zonder Virgil van Dijk. Althans, dat beweert Harry Kewell. De Australische oud-speler van The Reds zag hoe de Engelse club woensdag op het WK voor clubs zonder de zieke Van Dijk heel veel moeite had om Monterrey te verslaan. ,,Niemand had het inzicht of de kwaliteit om gevaar te herkennen”, aldus Kewell.