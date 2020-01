38 is maar een cijfer

Door Carl Houtkamp



Tennissers wier carrières drie decennia omspannen, ze zijn zeldzaam. In een zo competitieve individuele sport, waarvoor je in een onbarmhartig tempo de gehele wereld over jakkert, liggen blessures of een verlies aan scherpte altijd op de loer. Als je dan zelfs op je 38ste nog doordringt tot de tweede ronde van de Australian Open, dan mag dat alleen al een bijzondere prestatie heten. Ook al heet je Serena Williams of Roger Federer.



Beiden maakten vandaag indruk op de door regen geteisterde openingsdag in Melbourne. De Amerikaanse liet de 18-jarige Russin Anastasia Potapova kansloos: 6-0 6-3. De Zwitser gunde de Amerikaanse routinier Steve Johnson in drie sets slechts zeven games: 6-3 6-2 6-2. Ook al speelden zij allebei al in 1998 Down Under, de tijd lijkt anno 2020 vooralsnog geen vat te krijgen op hun spel. 38? Het blijkt gewoon maar een cijfer voor hen.