42 spelers Rostov in quarantaine: jeugdteam verliest met 10-1 van hoofdmacht Sochi

De jongelingen kwamen via de 17-jarige Roman Romanov wel op voorsprong. Het ventje zei ook na de wedstrijd in de camera: ,,We waren alleen zwakker dan onze tegenstanders wat betreft het fysiek.” De talenten moesten al afzien omdat ze pas vier uur voor de wedstrijd naar Sotsji vlogen.

Al in de eerste helft kwam de thuisploeg met 4-1 voor. Na de rust werden de dubbele cijfers compleet gemaakt. ,,Een score met dubbele cijfers is ongehoord in de Russische competitie”, zei een commentator op de Russische sportzender Match TV, die de wedstrijd live uitzond. De keeper van Rostov, Denis Popov, werd ondanks de tien tegengoals tot Man of the Match gekozen.