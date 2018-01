56% van lezers: 17de wereldtitel voor Phil Taylor

Schouten pakt derde titel op NK marathon

17:30 Irene Schouten heeft in Utrecht haar Nederlandse titel op de marathon op kunstijs geprolongeerd. De 25-jarige schaatsster was na honderd ronden de snelste in de eindsprint. Voor de kopvrouw van Royal A-ware was het haar derde titel op rij in deze discipline. Lisa van der Geest eindigde als tweede en Emma Engbers kwam als derde over de finish.