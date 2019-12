64-jarige Maas van Beek wil 1000 kilometer fietsen in 24 uur

LIVE | ‘Ally Pally’ warmt zich op voor duels Noppert en van Gerwen

20:01 Een belangrijke avond bij het WK darts in Londen. Twee van de drie Nederlanders die de derde ronde hebben bereikt komen in actie in Alexandra Palace. Danny Noppert neemt het op tegen de Belg Kim Huybrechts. Titelverdediger Michael van Gerwen sluit de avond af tegen Ricky Evans. Mis niets in ons liveblog.