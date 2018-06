Aad in de draaimolen, Sagan werkt zich in het zweet

Shanice van de Sanden feliciteert 'Sara'

Anouk knuffelt een varkentje

Voormalig Oranje Leeuwin Anouk Hoogendijk was gisteren op de boerderij voor een aflevering van Superstar Chef, waarin acht van de beste koks van het land samen met acht bekende kandidaten als duo een culinaire strijd aangaan. Hoogendijk knuffelde even een varkentje. 'Hoe cute is this one?'