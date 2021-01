Aan het succes van ‘Apeldoornse’ springster Sara Marita Kramer komt nog steeds geen einde

VIDEO GA Eag­les-doel­man Gorter dwingt met fraaie cijfers respect af in keepersgil­de: ‘Lat ligt hoog, maar als doelman krijg je weinig kansen’

11:00 Jay Gorter is bezig aan een uniek debuutseizoen. De jonge goalie van Go Ahead Eagles is met vijftien tegentreffers – samen met Ajax-sluitpost André Onana - de minst gepasseerde doelman in het Nederlandse betaalde voetbal. Hij kan morgen in de Adelaarshorst tegen FC Volendam ook een ruim tien jaar oud Deventer clubrecord evenaren. Drie prominente (ex)keepers geven hun visie op Gorters bijzondere prestatie.