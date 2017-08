Aan vermaak geen gebrek, voor vroege vogels op Spa

Maar Spa, waar de organisatie vanwege de dramatische bereikbaarheid dondersgoed weet dat de fan er extreem lange dagen maakt, biedt gelukkig nog veel meer. Heel veel meer. Bijzonder populair is de Pirelli-stand, waar je met een échte Formule 1-band en een wielpistool samen een pitstop mag oefenen. Mercedes heeft een simulator mee naar België genomen, waarin je je even Lewis Hamilton kunt voelen.



Je kunt op een enorme muur vol knipperend licht een reflextest doen. Met een drone een speciaal parkoers vliegen. Er is een podium waar je met de finishvlag mag zwaaien. En, heel lollig om even te bekijken, een erepodium, met trampoline waar je mag proberen om de mooiste vreugdesprong van het weekend te maken. Natuurlijk is er een mini-circuit, voor afstandsbestuurbare autootjes. Het barst er van de imitatie-Verstappens, Vettels en Hamiltons, waarmee je een selfie kan maken. En er is ook simpeler vermaak zoals airhockey en tafelvoetbal.