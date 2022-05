Aangeslagen Heracles moet na nederlaag vol aan de bak om degradatie te ontlopen: ‘Dit is een deceptie’

Heracles Almelo staat voor een loodzware opgave om volgend seizoen opnieuw in de eredivisie te spelen. De Almelose formatie ging gisteravond in Rotterdam kansloos onderuit tegen Excelsior. De nummer zes van de eerste divisie won het eerste treffen in de halve finales van de play-offs met 3-0.

Het is de ene mokerslag na de andere voor Heracles. Na de grafstemming zondagmiddag op Erve Asito, toen de nederlaag in de laatste competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam voelde alsof de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie al een feit was, klonk er in de aanloop naar de start van de play-offs om promotie/degradatie toch nog positiviteit rondom het aangeslagen team.

Met het doorschuiven van assistent-trainer en Heracles-icoon René Kolmschot naar de plaats van de uit de laan gestuurde Frank Wormuth hoopte de club op het zogeheten ‘Korbach-effect’. De trainerswisseling, twee dagen voor de eerste ontmoeting in de halve finales van de play-offs, moet de ploeg extra energie geven.

Zo kondigde Kolmschot in de aanloop naar de strijd om lijfsbehoud aan met ‘frisse spelers’ vol op jacht te gaan naar het felbegeerde ticket voor de eredivisie. Het vertrouwen van de interim-trainer werd gisteravond in het kleine Kralingse voetbalstadion niet omgezet in een klinkend resultaat.

Bij lange na niet, moest ook een aangeslagen Kolmschot na afloop van nederlaag erkennen. „Dit is een deceptie. Een grote teleurstelling die pijn doet”, sprak hij in de catacomben van Excelsior. „Het is gewoon heel broos bij ons. Maar dat is het dit hele seizoen al.”

Glas altijd halfvol

Om er direct aan toe te voegen dat ondanks vier verliespartijen op rij bij hem het glas altijd halfvol is. „We hebben nog vijftig procent kans om de finale te halen. We weten wat we zaterdag moeten doen: winnen met meer dan 3-0. Ja, dat is lastig, maar we spelen thuis. Ook na de nederlaag afgelopen zondag tegen Sparta Rotterdam weten we dat we in ons eigen stadion in het voordeel zijn.”

In de hoop de ploeg extra energie te geven, had de tijdelijke vervanger van Wormuth onder meer een plek in de basis ingeruimd voor Samuel Armenteros. Maar de Zweedse spits was in Kralingen geen schim van de aanvaller die hij eerder was in het zwart-witte shirt.

Pas in de 81ste minuut, toen Excelsior al op een 2-0 voorsprong stond, toonde Armenteros iets van z’n oude klasse. Zijn solo door het Rotterdamse strafschopgebied eindigde in een fraaie stift over de Excelsior-doelman, maar werd alsnog door een verdediger op de doellijn weggekopt. „Het was een voorzet”, gaf Armenteros na afloop toe.

Spelletje van details en momenten

Hij was blij in de play-offs voor het eerst te kunnen starten voor Heracles, maar het resultaat was niet wat Armenteros vooraf op had gehoopt. „Natuurlijk ben ik teleurgesteld. Vanavond zat het ons niet mee. De eerste helft hadden we moeite met het spel van Excelsior, in de tweede helft gingen we beter spelen.

Voetbal is een spelletje van details en momenten en die waren vandaag niet in ons voordeel. Zaterdag hebben we nog een kans. We gaan dan alles geven, ik ben ervan overtuigd dat we het gaan halen. Geloof me, ik wil niets liever dan dat Heracles in de eredivisie blijft.”

Met trainer Kolmschot, de gehele staf en alle selectiespelers zocht Heracles na afloop de 400 meegereisde supporters op bij het hekwerk van het uitvak. „Wat er dan wordt gezegd? Dat we er zaterdag voor moeten gaan”, keek Kolmschot terug op de ontmoeting met de fans. „Niets dan respect voor de supporters, ze zijn negentig minuten blijven zingen en staan achter ons. Het kan nog steeds, want in het voetbal zijn wel gekkere dingen gebeurd.”

Volledig scherm De 3-0 in de maak voor Excelsior. © Pro Shots

