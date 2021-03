Aangeslagen keepster blundert drie keer na vervelend bericht voetbalbond

De FA bracht het Britse keurkorps gisteren in de openbaarheid, kort voordat Birmingham City tegen Everton moest aantreden. Keepster Hannah Hampton van City raakte hevig geëmotioneerd toen ze hoorde dat ze de eindselectie niet had gehaald. De 20-jarige doelvrouw ging daarop in het duel liefst drie keer in de fout (4-0).

,,Ze was in tranen toen we aan de warming-up begonnen”, legde coach Carla Ward uit. ,,We twijfelden zelfs of we haar wel moesten opstellen. Hannah was duidelijk zeer aangedaan door het bericht. De timing van de bond was heel slecht.”

De FA beloofde beterschap. ,,We bieden excuses aan de betrokken speelsters en clubs aan. Dit was een fout van ons. We nemen de volledige verantwoordelijkheid voor alle commotie die is ontstaan.”

Een dag eerder maakte de FA bekend dat de Noorse Hege Riise Groot-Brittannië leidt tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Daarna wordt de interimcoach vervangen door Sarina Wiegman, die na haar olympische missie met de Leeuwinnen de definitieve opvolger wordt van Phil Neville. De oud-verdediger van Manchester United is sinds januari aan de slag bij Inter Miami.

