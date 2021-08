Aanvoerdersband GA Eagles nog niet vast om de arm Kuipers

Rugstreep­pad en zandhage­dis leggen het af tegen tribunes op circuit in Zandvoort, maar gaat F1 door?

16:21 De Stichting Duinbehoud heeft vandaag een rechtszaak verloren over de bescherming van de rugstreeppad en de zandhagedis bij het circuit in Zandvoort. Ook andere milieurechtszaken tegen de Formule 1 kunnen het racefeest niet meer verstoren. De vraag is vooral of coronaregels nog roet in het eten gooien voor het grootste sportevenement van Nederland.