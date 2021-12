Aardverschuiving in F1: Olav Mol verdwijnt na dertig jaar als vaste commentator

NENT, dat de racesport vanaf volgend seizoen uitzendt, maakt bij Racingnews365 bekend dat Nelson Valkenburg de hoofdcommentator bij de Grand Prix-weekenden gaat worden. Daarbij wordt hij geflankeerd door coureur en expert Melroy Heemskerk.



De Formule 1-rechten verhuizen deze winter van Ziggo Sport naar NENT, dat de sport gaat uitzenden via streamingdienst Viaplay. Het is nu dus duidelijk dat Olav Mol niet zal meeverhuizen. Het is nog niet bekend of er volgend jaar een rol is weggelegd voor pitreporter Jack Plooij. Het was al enige tijd bekend dat Amber Brantsen de vervanger wordt van presentator Rob Kamphues.

Quote Olav Mol heeft een belangrijk aandeel in F1 gehad NENT-topman Peter Nørrelund

,,Ik heb zeer veel respect voor Olav Mol, die een belangrijk aandeel in de Formule 1 in Nederland heeft gehad”, legt NENT-topman Peter Nørrelund uit. ,,We hebben echter ook onze visie op het produceren van de Formule 1. Daarbij hebben we straks 15 mensen op locatie om de sport op zeer hoog niveau te presenteren in Nederland.”



Overigens hoeft het niet te betekenen dat Mol helemaal uit beeld verdwijnt bij Formule 1. Er zouden nog zes zogeheten ‘free to air’-races kunnen komen die door Ziggo worden uitgezonden. Daarnaast wordt de GP van Nederland in Zandvoort sowieso op het open net uitgezonden.

Valkenburg en Heemskerk

Valkenburg is geen onbekende in de racesport. Hij versloeg bij Eurosport als WEC- en WTCR-races. In 2019 was Valkenburg bij RTL 7 te horen als commentator van de 24 uur van Le Mans. Heemskerk werd als coureur in de Formule Ford onder meer Nederlands en Benelux-kampioen in 2009.



,,Nelson wordt de hoofdcommentator en Melroy wordt de co-commentator”, aldus Nørrelund. ,,NENT heeft jarenlange ervaring met het verslaan van de Formule 1. Wij denken dat dit de juiste wijze is om de sport te verslaan met een duo bestaande uit de commentator en de expert.”