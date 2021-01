Abiteboul weg bij Renault, niet mee naar Alpine

wedstrijdverslag GA Eagles wint dankzij late strafschop in franjeloos duel van TOP Oss

10 januari Goed was het allerminst. Het zal Go Ahead Eagles in tijden van corona een zorg zijn. De uitgestelde wedstrijd tegen TOP Oss leverde amper spektakel op, maar wel drie punten. In de slotfase kegelde Jeroen Veldmate vanaf elf meter de winnende tegen de touwen: 1-0. Inclusief bekertoernooi de vierde zege op rij voor de Deventer eerstedivisionist.