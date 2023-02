ABN AMRO Open | Compleet speelschema in Rotterdam

Kylian Mbappé mogelijk toch fit voor duel met Bayern München: ‘Maar we nemen geen enkel risico’

Kylian Mbappé is eerder dan verwacht teruggekeerd op het trainingsveld. De 24-jarige sterspeler van Paris Saint-Germain deed mee aan de groepssessie van de spelers die zaterdag niet in actie kwamen of weinig minuten maakten in de met 3-1 verloren wedstrijd bij AS Monaco.

12 februari