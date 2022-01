ABN AMRO Tennis Tournament opnieuw zonder publiek: ‘Helaas, want we hebben weer een fantastisch veld’

De onzekerheid over de maatregelen ten aanzien van evenementen tegen die tijd maakt het onmogelijk om bezoekers toe te laten tijdens het grootste indoor sportevenement van Nederland.



,,Het is een enorme teleurstelling. Voor de spelers, voor ons, maar vooral voor de fans", zegt Richard Krajicek, sinds 2004 de toernooidirecteur van het jaarlijkse tennisevenement in Rotterdam. ,,Voor het tweede jaar op rij hebben we een fantastisch veld, waar geen publiek bij aanwezig kan zijn door de maatregelen die momenteel gelden. Een pleister op de wond is dat het toernooi de gehele week live is te volgen bij Ziggo Sport en dat ook de NOS ruim aandacht geeft.”