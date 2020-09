ABN Amro-toernooi gaat door; Medvedev naar Rotterdam

Daniil Medvedev, de Russische nummer 5 van de wereld, is de eerste speler die wordt gepresenteerd door het ABN Amro World Tennis Tournament. Het toernooi in Rotterdam meldt dat de editie van 2021 kan doorgaan, zij het in aangepaste vorm.

In Ahoy zullen, van 6 tot en met 14 februari volgend jaar, minder toeschouwers welkom zijn dan andere jaren. Uiteraard vanwege de coronapandemie. Maar, in tegenstelling tot sommige andere tennistoernooien en sportwedstrijden in Nederland, hoeft er geen streep door het evenement.

Toernooidirecteur Richard Krajicek strikte Medvedev vorig jaar gelijk voor 2020 en 2021. De Rus (24) staat op dit moment in de kwartfinale van de US Open en verloor daar nog geen set. Hij is één van de grote favorieten om zijn eerste grand slam te winnen, zeker nu Novak Djokovic uit het toernooi ligt. Vorig jaar stond Medvedev in New York al in de finale.

Het wordt zijn vierde deelname in Rotterdam. In 2018 haalde hij de kwartfinale, een jaar later de halve finale. Vorig jaar ging het in de eerste ronde mis tegen Vasek Pospisil. ,,Rotterdam is een geweldig toernooi”, zei Medvedev vorig jaar tegen deze krant. ,,Ik heb er mooie herinneringen aan. En de stad, daar kun je van denken dat die klein is, maar het is een geweldige stad, waar van alles te zien is. En ze hebben er veel restaurants.”

,,We zijn gestart met de voorbereidingen van het toernooi‘’, zegt Krajicek. ,,We werken hierbij vanuit een scenario waarin we op veilige en verantwoorde wijze fans kunnen verwelkomen. Omdat dit er binnen de huidige richtlijnen een stuk minder zullen zijn dan normaal, heeft het onze speciale aandacht om ervoor te zorgen dat het toernooi een goede sfeer heeft. We kijken er in ieder geval naar uit om in februari een mooie editie neer te zetten.”