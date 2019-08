AC Milan haalt Afrika Cup-ster, Aké en Isco op lijstje Guardiola

Afrika Cup-ster naar AC Milan

Guardiola wil Isco én Aké

Manchester City-trainer 'Pep’ Guardiola is, als we Sunday Express mogen geloven, hard op zoek naar versterking voor zijn Manchester City. De landskampioen van Engeland is op zoek naar een verdediger én een middenvelder. Voor de verdedigende optie zou de club zijn uitgekomen bij Nathan Aké, de Nederlander van Bournemouth. Eerst had ManCity haar pijlen gericht op Harry Maguire, maar de Engelsman vertrekt voor een recordbedrag naar rivaal en stadgenoot Manchester United. Op het middenveld moet de Spaanse technicus Isco de ploeg van Guardiola komen versterken. Isco speelt nu nog voor Real Madrid, maar bij de 'Koninklijke’ is hij niet helemaal zeker van een basisplaats.

Arsenal aast op Coutinho

The Sun weet te melden dat Arsenal interesse heeft in de diensten van Philippe Coutinho. De Braziliaan van FC Barcelona werd in de winter van 2018 door Barça overgenomen van Liverpool, maar in Spanje kon Coutinho nog nooit zijn topniveau uit zijn tijd bij Liverpool terugvinden.



Arsenal zou Coutinho graag willen huren van FC Barcelona. De Spaanse club betaalde in januari 2018 zo'n 150 miljoen euro voor Coutinho. Bij Barça is hij niet meer zeker van een basisplaats na de komst van Antoine Griezmann. Voorin heeft Coutinho ook nog concurrentie van Ousmane Dembélé, Luis Suárez en Lionel Messi.