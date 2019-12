AC Milan strikt Zlatan, Cocu aast op Kroaat

NK Afstanden Thomas Krol vol vertrouwen naar NK, maar zal moeten knallen net als iedereen

10:25 Thomas Krol is in de vorm van zijn leven. De 27-jarige Deventenaar werd begin dit jaar wereldkampioen op de 1500 meter, maar liet tijdens de wereldbekerwedstrijden nog maar even zien dat dat geen gelukje was. Nee, Krol heeft zich genesteld tussen de wereldtop en duels tussen hem en Kjeld Nuis zijn geen zekerheidje meer voor laatstgenoemde.