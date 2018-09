Acht 'overlevers' bij Atalanta, Alba en Bartra treuren niet

SportbytesIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters meemaken én delen op sociale media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Kostyuk viert vakantie in Kiev

Het Oekraïnse tennistalent Marta Kostyuk (16) geniet even van een vakantie in haar thuisland. De sensatie van de Australian Open begin dit jaar, toen ze als vijftienjarige tot de derde ronde reikte in Melbourne, heeft een simpele vraag voor haar 52.000 volgers. ,,Wie is er schattiger, mijn hond of ik?"

Who's cuter?😇 1,279 Likes, 41 Comments - Marta Kostyuk / Марта Костюк (@kostyukmarta) on Instagram: "Who's cuter?😇"

De acht 'overlevers' van Atalanta Bergamo

We zitten midden in een interlandperiode, dus bij de grote clubs in Europa zoals Real Madrid en Manchester City zijn vrijwel alle spelers bij hun nationale ploeg. De enkele spelers die niet voor hun land zijn opgeroepen krijgen meestal een paar dagen vakantie. Bij Atalanta Bergamo niet. Daar moeten de acht 'overlevers' gewoon trainen. Hans Hateboer, de Argentijn Papu Gómez en de andere zes zien de humor er wel van in.

Meijers heeft spijt van uitlatingen

Gisteren verscheen de trailer van 'Voetbal is oorlog', de film over Achilles '29 in het rumoerige seizoen 2016/2017. Toenmalig trainer Eric Meijers zag de beelden gisteren ook en schrok toch wel een beetje van zichzelf. ,,Hij is geen kutkeeper. Integendeel, de eerste helft van het seizoen de BESTE van het elftal." De film is binnenkort te zien op het Nederlands Filmfestival in Utrecht en in januari op NPO.

Eric Meijers on Twitter Voor wat betreft de trailer van de docu over Achilles kan ik het volgende zeggen: in alle emotie heb ik onze keeper In een totaal verkeerd daglicht gezet. Hij is geen k keeper, integendeel, de eerste helft van het seizoen de BESTE van het elftal.

Dochter van Serena ook in tutu

De Amerikaanse tennisster Serena Williams (36) kan zaterdagavond haar 24ste Grand Slam winnen, maar haar dochter Alexis Olympia Ohanian Jr. (1) lijkt nog niet echt onder de indruk van de prestaties van haar wereldberoemde moeder. Wel loopt de kleine Alexis achter haar roze minibuggy rond in dezelfde tutu als Serena deze weken op de US Open.

"Did Momma win?" 435.6k Likes, 8,652 Comments - Serena Williams (@serenawilliams) on Instagram: ""Did Momma win?""

Alba en Bartra zitten niet bij de pakken neer

Luis Enrique werkte als coach van FC Barcelona succesvol samen met verdedigers Jordi Alba en Marc Bartra, maar nu hij bondscoach van Spanje is geworden besloot hij beide spelers niet op te roepen voor de interland tegen Engeland op Wembley van zaterdagavond. Alba en Bartra besloten dan maar een lekker hapje te gaan eten in Sevilla samen met hun partners.

Con vosotros el color de Sevilla aún es más especial 😜😘 #Amigos #Reencuentro @jordialbaoficial @romarey_ventura @melissajimenezgp 95k Likes, 343 Comments - Marc Bartra (@marcbartra) on Instagram: "Con vosotros el color de Sevilla aún es más especial 😜😘 #Amigos #Reencuentro @jordialbaoficial..."

Laporte viert vakantie op Mykonos

Aymeric Laporte maakte in januari voor 65 miljoen euro de overstap van Athletic Bilbao naar Manchester City. Daarmee is hij de Fransman na Virgil van Dijk (85 miljoen euro) de duurste verdediger ooit, maar Laporte behoort nog niet tot de selectie van de wereldkampioen. Het geeft hem wel de gelegenheid om tijdens de interlandperiode op vakantie te gaan naar het Griekse eiland Mykonos.

💁🏼‍♂️#Mykonos #Merci #A.L.A.L 9,938 Likes, 44 Comments - Aymeric Laporte (@a.laporte) on Instagram: "💁🏼‍♂️#Mykonos #Merci #A.L.A.L"

Svitolina geniet van vakantie in eigen land

Elina Svitolina geniet na haar uitschakeling op de US Open even van vakantie. Dat doet de 23-jarige tennisster gewoon in haar thuisland Oekraïne.

Instagram post by Elina Svitolina🤞🏼 * Sep 6, 2018 at 3:32pm UTC 23.7k Likes, 171 Comments - Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina) on Instagram

