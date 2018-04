Achtereekte en Otterspeer blijven bij Lotto-Jumbo

Achtereekte, dé verrassing van Pyeongchang, reed ten tijde van haar olympische succes amper een jaar bij Orie. ,,Dat ze dan al een dergelijke prestatie levert is fantastisch'', zegt Orie. ,,Daarom is het extra interessant om uit te vinden wat Carlijn nog meer kan als we langer met elkaar samenwerken. We hopen uiteraard de lijn op de 3000 meter door te zetten, daarnaast gaan we kijken wat mogelijk is op de allround.''