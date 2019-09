Ackermann dankt ‘luxeknecht’ Sagan bij winst in Gooikse Pijl

Van Bommel tevreden met remise: ‘Mooi hoe we terugkomen’

19:39 Mark van Bommel kon prima leven met het 1-1-gelijkspel in de topper tegen Ajax, zeker gezien het feit dat zijn ploeg diep in de tweede helft een achterstand moest wegpoetsen. Donyell Malen redde in de 77ste minuut een punt voor PSV.