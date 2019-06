Ackermann slaat toe in eerste rit Ronde van Slovenië

Vrouwen­voet­bal leeft meer dan ooit, maar waar blijft de Oranjegek­te?

16:11 Het ene na het andere kijkcijferrecord sneuvelt op het WK in Frankrijk en ook het Oranjelegioen laat zich in Frankrijk van zijn beste kant zien. Alleen in Nederland zelf zijn er weinig tot geen versierde straten of cafés met grote tv-schermen te zien. Hoe komt dat?