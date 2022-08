Adam Yates grijpt op voorlaatste dag leiding in Ronde van Duitsland

Met video PEC Zwolle zet goede competitie­start voort en wint relatief eenvoudig van Jong PSV

PEC Zwolle heeft ook het vierde duel van het seizoen gewonnen en blijft koploper in de eerste divisie. In eigen huis werd Jong PSV relatief eenvoudig verslagen met 4-2. Tomislav Mrkonjic was met twee doelpunten de gevierde man.

26 augustus