Adem in, adem uit: de soap van Dumoulin is over

Bijna brak hij ook zijn stem nog. In zijn ogen stonden gedroogde tranen, zijn stembanden snakten naar een snik. Maar uiteindelijk duwde hij de zin bijna fluisterend over zijn lippen, de microfoon van de NOS in.



,,De Tour, dat gaat ‘m niet meer worden.”



Die zin moet de afgelopen weken door zijn hoofd zijn gespookt. Eerst heel ver weg, in een diepe, donkere spelonk van zijn geest. Maar daarna steeds vaker, steeds dichterbij ook. Het was een stemmetje in zijn achterhoofd dat steeds harder begon te schreeuwen, als het gejengel van een kleuter wiens blaas op knappen staat.