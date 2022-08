ADO haalt Fransman van satellietclub Estoril, ook streep door Marseille voor Ronaldo

Noorse nieuweling maakt direct indruk bij GA Eagles: ‘Hopelijk is dit nog maar het begin’

Oliver Edvardsen, de Noorse nieuweling van Go Ahead Eagles, is snel, behendig en beweeglijk. Het leidde afgelopen weekeinde tegen PSV (2-5) tot een treffer voor de herinnering. ,,Hopelijk is dit nog maar het begin”, zegt de aanvallende middenvelder.

20 augustus