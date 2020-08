ADO komt in zoektocht naar spits uit bij Arweiler van FC Utrecht

Arweiler is te oud om nog te spelen voor Jong FC Utrecht en ziet de concurrentie in de voorhoede bij de Domstedelingen alsmaar toenemen, terwijl ADO dringend op zoek is naar aanvallende versterking. Arweiler heeft in de Keuken Kampioen Divisie bewezen doelpunten te kunnen maken. In totaal kwam hij in 55 wedstrijden voor Jong FC Utrecht tot vijftien doelpunten en dertien assists in de Keuken Kampioen Divisie. Vorig jaar debuteerde hij in de eredivisie en scoorde hij direct bij zijn debuut vlak voor tijd het winnende doelpunt tegen FC Twente (2-1).