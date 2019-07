ADO wacht op transfer El Khayati, De Ligt verdringt Rugani bij Juventus

ADO wacht nog altijd op transfer El Khayati

Nasser El Khayati ontbreekt vandaag al een week bij ADO Den Haag, maar de club meldt dat er nog altijd geen akkoord over een transfer is. De middenvelder leek op weg naar het Midden-Oosten. De 30-jarige spelbepaler kreeg vorige week ruimte om over een overgang naar Qatar SC te onderhandelen. Naast enkele trainingen, liet de Rotterdammer daardoor ook de jaarlijkse open dag schieten.



De verwachting was dat El Khayati snel tot een akkoord zou komen. Dat is niet het geval, ook omdat er tussen de clubs nog geen overeenstemming bereikt is. Of en wanneer El Khayati terugkeert is de vraag. Dit omdat hij van ADO toestemming gekregen heeft om voorlopig niet mee te hoeven trainen. Zijn contract loopt nog één jaar door. Na een topseizoen in de eredivisie met 17 goals en 12 assists hoopt El Khayati daar deze zomer de vruchten van te plukken. Dat kan door een transfer naar een grotere club in een aansprekende competitie, maar hij staat ook open voor een lucratieve overgang naar financieel aantrekkelijk oord. (Yorick Groeneweg)



Volledig scherm Nasser El Khayati. © Angelo Blankespoor

Rugani op weg naar uitgang Juventus

De komst van Matthijs de Ligt heeft de kansen voor Daniele Rugani flink doen slinken. Juventus beschikt met Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini en Merih Demiral namelijk over nog drie volwaardige centrumverdedigers. De 24-jarige Rugani, die vorig seizoen in totaal 19 basisplaatsen kreeg toebedeeld, ‘overweegt zijn opties’ volgens zijn zaakwaarnemer. AS Roma en AC Milan worden genoemd als mogelijke bestemmingen.

Volledig scherm Daniele Rugani. © AFP

‘Ajax volgt 18-jarige Deen’

Ajax heeft naar verluidt interesse in Frederik Winther, meldt Nordcibet. Het 18-jarige talent speelt bij Lyngby BK in de hoogste Deense competitie. Ook PSV, New York Red Bulls en enkele Italiaanse clubs zouden interesse hebben in de verdediger. Zijn transferwaarde: 2 miljoen euro.

Ayew keert terug in Premier League

Crystal Palace neemt Jordan Ayew definitief over van Swansea City. De Franse spits die uitkomt voor Ghana kwam afgelopen seizoen al op huurbasis uit voor de Premier League-club. In het voetbalwalhalla kwam hij tot twintig wedstrijden, waarin hij één keer scoorde. Met de transfer van Ayew is zo'n 3 miljoen euro gemoeid.

Volledig scherm Jordan Ayew (L) en Kevin de Bruyne. © EPA

Bent stopt op 35ste met voetballen

Voormalig international en spits van Tottenham Hotspur, Aston Villa en Sunderland hangt zijn schoenen aan de wilgen. De 35-jarige Darren Bent zat na zijn vertrek bij Derby County in de zomer van 2018 zonder club. Na 211 goals in 558 wedstrijden vond hij het wel mooi geweest. In 2006 debuteerde Bent voor het Engelse nationale team. In dertien interlands scoorde hij vier keer.