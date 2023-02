Adrie van der Poel is kritiek zat en gaat stoppen als parkoersbouwer van WK-cross

De strijd om de wereldtitel bij de mannen belooft zondag een duel te worden tussen de Belg Wout van Aert en de Nederlander Mathieu van der Poel. Van verschillende kanten wordt gesuggereerd dat Van der Poel voordeel heeft omdat zijn vader het parkoers uitzet. De 63-jarige Adrie doet dat doorgaans ook bij de wereldbekerwedstrijden in Hoogerheide. ,,Ik denk dat het zwaarder is dan iedereen denkt”, zei hij over het WK-parkoers.

Van der Poel senior ergert zich aan de suggestie dat ‘junior’ voordeel heeft van zijn inbreng. ,,Ik bouw een parkoers met de middelen die ik heb en ik kijk niet naar renners”, zei hij tegen Sporza. ,,Ik kijk naar de finish, tenten, materiaalposten en parkings, zonder te denken dat een bocht in het voordeel is van Mathieu of iemand anders. Ik bouw zoals ik denk dat het moet, dat het spannend en leuk is. Ik loop nooit met de gedachte rond dat het voor X of Y is.”