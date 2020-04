Adviseur Engelse regering wil onderzoek naar doorgaan Liverpool - Atlético

Osterhaus snapt twijfel over EK 2021: ‘Kijk eerst wat de komende maanden gebeurt’

19:01 Volgens Ab Osterhaus is het te vroeg om het over een EK voetbal in de zomer van 2021 te hebben. De viroloog stelt dat een eindtoernooi over een heel continent alleen mogelijk is als er tegen die tijd grip op het coronavirus is.