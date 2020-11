Advocaat lyrisch over Feyenoord: ‘Soms is RKC moeilijker dan CSKA’

,,Soms is RKC moeilijker dan CSKA", stelde Advocaat na afloop voor de camera van FOX Sports. Hij verwees daarmee naar de 2-2 tegen RKC Waalwijk in de vorige maand. Vorige week verloor Feyenoord ook nog in de Europa League met 1-4 van Wolfsberger AC (de nummer tien van Oostenrijk) terwijl de Rotterdammers nu een prachtige zege behaalde tegen de nummer één van Rusland: ,,Dat is niet gek, dat gebeurt soms. Dat is voetbal hè. Daar verbaas ik me niet over. Tegen deze ploeg konden we rustig voetballen en wisten we dat we niet onder druk gezet zouden worden.”

Advocaat zag hoe zijn ploeg in een tijdsbestek van tien minuten drie keer toesloeg: ,,We bleven geduldig tegen een ploeg die makkelijk voetbalt. We hadden nu vanaf het begin de concentratie en wisten dat we de nul moesten houden. Van daaruit gingen we voetballen", aldus de Feyenoord-coach, die Ridgeciano Haps als vleugelaanvaller opstelde en dat beloond zag worden met de 1-0. ,,Ik heb twee linksbacks die in het Nederlands elftal kunnen: Haps en Tyrell Malacia ook. Haps is van origine een linksbuiten met zijn dreiging, handigheid en snelheid. Maar later is hij linksback geworden", aldus Advocaat, die hoopt dat zijn ploeg deze vorm tegen FC Groningen (zondag, 14.30 uur) doorzet. ,,Dan moeten we laten zien wat we kunnen. Maar dat doen we al een tijdje eigenlijk.”