Aerts wint Druivencross, Brand sterkste bij vrouwen

Buijs laakt houding Gözübüyük: ‘Alsof hij de koning is’

17:39 FC Groningen-trainer Danny Buijs is niet te spreken over de houding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. De arbiter die het duel tussen FC Groningen en VVV vanmiddag floot (0-0) wekt veel irritatie op bij de coach. ,,Ik erger me kapot aan hem.”