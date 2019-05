AFC kampioen tweede divisie na monsterzege Scheveningen

Raily Ignacio (hattrick), Melvin Grootfaam, Kenny Teijsse (uit een strafschop) maakten de doelpunten voor de Amsterdamse ploeg.AFC-coach Uli Landvreugd moest voor de wedstrijd zijn opstelling nog wijzigen.



Aanvoerder Magid Jansen meldde zich in de ochtend af, omdat hij met zijn vrouw op punt van bevallen stond. De wedstrijd tegen Scheveningen begon enkele minuten later, omdat het tenue van AFC-doelman Patrick Zonneveld te veel leek op de kleding van de spelers van Scheveningen en de keeper zich dus moest omkleden.



Verstoorde voorbereiding

Ondanks de verstoorde voorbereiding was AFC meteen bij de les. Al na zes minuten schoot Melvin Grootfaam na een mooie solo de 1-0 binnen. In de 58ste minuut was de titel door een door Kenny Teijsse benutte strafschop binnen. Daarna was het woord aan topscorer Raily Ignacio.



Hij scoorde in de 63ste, 84ste en 89ste minuut een zuivere hattrick. De spits staat dit seizoen al op 24 doelpunten. Daarna kon het feest losbarsten op sportpark Goed Genoeg.



De titel van AFC komt niet onverwacht. De ploeg stond vanaf het begin van het seizoen bij de bovenste ploegen. Vanaf 27 oktober was AFC koploper in de tweede divisie en ging als koploper de winterstop in.



In de eerste twee maanden van 2019 kenden de Amsterdammers echter een inzinking en op 23 februari was de ploeg na een 4-2 nederlaag de koppositie kwijt aan IJsselmeervogels. AFC raakte echter niet van slag. Door zes overwinningen op rij mag de club zich nu de beste amateurploeg van Nederland dit seizoen noemen.