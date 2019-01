Afellay per direct weg bij Stoke, Inter denkt aan Carrasco

Espanyol heeft Wu Lei aangetrokken. De Chinese aanvaller komt over van Sjanghai SIPG, waarmee hij afgelopen jaar kampioen werd van de Super League. De 27-jarige Wu Lei kroonde zich met 27 doelpunten ook tot topscorer van de hoogste divisie in China.



De rechtsbuiten debuteerde in 2006, op een leeftijd van 14 jaar en 287 dagen. Wu Lei is daarmee de jongste debutant ooit in het Chinese voetbal. Mede dankzij zijn doelpunten klom Sjanghai SIPG van de derde divisie op naar de Super League, met het kampioenschap van afgelopen jaar als bekroning.



Met bijna 170 doelpunten is Wu Lei de topschutter aller tijden van de ploeg uit Sjanghai. Hij gaat zijn geluk nu beproeven in La Liga bij Espanyol, dat in handen is van een Chinese investeringsmaatschappij. De international stond ook in de belangstelling van Engelse clubs uit de Premier League.