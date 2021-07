Afgevallen Wattimena alsnog naar World Matchplay, Suljovic ontbreekt om medische redenen

Kranten na EK-finale: ‘Bittere ironie in een deprime­rend verhaal voor Engeland’

10:27 Italië won gisteravond voor de tweede keer in zijn historie de Europese titel. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini versloeg Engeland op Wembley in de strafschoppenreeks: 3-2. De euforie in de Italiaanse pers en de treurnis in de Britse kranten laten zich raden. En een aantal kranten roert nog even flink in de Brexit-pot. ‘Zelfs de EU juicht de zege van Italië toe.’